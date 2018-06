Motorista de aplicativo é vítima de sequestro relâmpago em SB

Um motorista de aplicativo de carona compartilhada foi feito refém por um casal que se passava por passageiro na noite de sexta-feira (09). Ele estava trabalhando no perímetro urbano de Santa Bárbara d’Oeste, e chegou a ser amarrado e mantido dentro do porta-malas do carro enquanto a dupla percorreu algumas ruas da cidade para comprar drogas. Ninguém foi detido.

O caso aconteceu por volta das 20h30, horário em que o motorista, morador na cidade de Hortolândia, atendeu ao chamado do primeiro passageiro, uma mulher que se identificou como “Maira”. No trajeto, ela teria pedido ao motorista que pegasse um segundo passageiro, que aguardava em um ponto de ônibus próximo.

Uma segunda parada foi pedida, desta vez na casa de uma tia do homem que acompanhava Maira. Poucos minutos depois, o indivíduo voltou para o veículo e pediu para o motorista levar o casal até um motel na cidade de Limeira. A vítima conta que os passageiros não possuíam documento de identidade e mesmo assim foi liberada a entrada deles no estabelecimento.

Ao estacionar o veículo em frente a garagem do quarto onde ficaria o casal, o motorista foi golpeado na cabeça diversas vezes com o cabo de uma faca. O homem anunciou o assalto e exigiu o dinheiro e o celular do motorista.

A vítima teve pés e mãos amarrados e foi colocado no porta-malas do próprio carro. Na sequência, a dupla saiu do motel. O motorista relatou à polícia que o casal fez três paradas e que, em uma delas, ouviu eles chamarem por “Zoio” e comprarem duas pipetas de cocaína.

Já em Santa Bárbara, os suspeitos abondaram o veículo após baterem em um carro estacionado na Avenida Sebastião de Paula, no Parque Rochele. O homem conseguiu sair do porta-malas e acionou o socorro. Ele apresentava ferimentos no pescoço e pulsos e foi levado ao Pronto Socorro Edson Mano, onde recebeu cuidados médicos. O carro do motorista foi recolhido ao pátio municipal por não apresentar condições de tráfego.

Até o fechamento desta reportagem, o casal não havia sido localizado.