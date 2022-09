Motorista de aplicativo é rendido por trio e tem carro roubado em Santa Bárbara

Um motorista de aplicativo, de 41 anos, foi rendido por três homens enquanto aguardava ser chamado para uma corrida, no fim da noite desta sexta-feira (16), no bairro São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. Os assaltantes levaram o carro da vítima, um Renault Kwid, documentos e R$ 100.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi acionado pelo aplicativo, por volta de 23h, para levar um passageiro de um local próximo ao estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, do União Barbarense, na Vila Aparecida, com destino ao bairro São Francisco.

Após deixar o passageiro no ponto indicado, ele ficou estacionado na Rua Cataguazes, aguardando ser chamado para uma próxima corrida. Segundo relatos do motorista, foi neste momento que três homens apareceram, um deles aparentando estar armado, e, de forma violenta, o obrigaram a sair do carro.

O trio fugiu e levou R$ 100 em dinheiro, além de documentos. Horas depois, de acordo com registro do caso, o veículo foi encontrado no Conjunto Habitacional Francisco de Cillo, próximo a uma área de mata, mas sem os pertences da vítima. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.