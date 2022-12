Motorista de aplicativo é assaltado em Santa Bárbara

Um motorista de aplicativo de 35 anos foi assaltado a mão armada na noite deste sábado (24) em Santa Bárbara d’Oeste. Além do carro, o trio de criminosos levou cartões, documentos e dinheiro. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima atendeu uma corrida na Rua Tabajaras, no Jardim São Francisco, por volta das 22h15. Três homens entraram no veículo e ficaram no banco de trás. Quando estavam na Rua Quinze de Novembro, no Centro, os passageiros anunciaram o assalto e um dos criminosos encostou um revólver oxidado na região abdominal da vítima.

Eles mandaram que o motorista parasse e saísse do carro. Os criminosos fugiram no veículo, um Chevrolet Prisma, e tomaram direção do Conjunto Roberto Romano. No carro havia uma carteira de bolso que tinha documentos pessoais da vítima, cartão de banco, cartões alimentação e R$ 450 em dinheiro. O caso foi registrado no Plantão Policial como roubo de veículo.