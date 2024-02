Motorista de aplicativo é agredida por ex-marido enciumado com passageiro, em Santa Bárbara

Acusado teria atacado após ver que ela estava com um cliente do sexo masculino; ele foi preso

Uma motorista de aplicativo de 30 anos foi agredida pelo ex-marido, que teria sentido ciúmes após ver que ela estava com um passageiro do sexo masculino, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quinta-feira (8). Policiais militares foram até o local e prenderam o suspeito.

Delegacia de plantão de Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O caso aconteceu no Parque Residencial Zabani, por volta das 17h. Segundo o boletim de ocorrência, quando viu o passageiro, o acusado, de 23 anos, avançou no pescoço da ex-esposa e a esganou. No momento do ataque, ela estava dentro do carro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O passageiro tentou ajudar a vítima e acabou agredido pelo indiciado com um soco no rosto, de acordo com o registro policial. Depois, o detido também amassou a porta do veículo, quebrou o para-brisa e danificou a chave no miolo do contato de ignição.

Após danificar o automóvel, ele fugiu. Nesse momento, a mulher acionou a PM (Polícia Militar) via 190 e denunciou, inclusive, que tinha sido ameaçada de morte e agressão pelo ex-esposo, por meio de mensagens e áudios.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Enquanto conversava com os militares, ela viu o ex-marido na rua e avisou a equipe policial. Em contato com os agentes, ele confessou as ameaças e os danos ao carro, mas negou a agressão.

Porém, em atendimento médico, a vítima teve uma lesão corporal constatada. Diante dos fatos, a Polícia Civil determinou a prisão em flagrante do acusado e o indiciou por lesão corporal contra mulher, ameaça, dano e violência doméstica.

A motorista de aplicativo também manifestou interesse em requerer medida protetiva contra o ex-marido. O caso foi registrado na delegacia de plantão do município.