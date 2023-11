Motorista de aplicativo consegue escapar de assalto em Santa Bárbara

Um motorista de aplicativo de 36 anos desceu do próprio carro e conseguiu fugir de assaltantes, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta terça-feira (28). Os dois criminosos que o roubaram pularam do carro em movimento e o veículo acabou batendo no muro de uma residência. Ninguém se feriu. Os assaltantes fugiram.

A vitima informou à polícia que, por volta das 2h, aceitou fazer uma corrida no Jardim Itamaraty com dois homens que se passaram por passageiros. Quando a viagem chegou próxima ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, um deles puxou o freio de mão do veículo e disse que o motorista deveria ficar quieto, caso não quisesse morrer.

Rapidamente, o motorista conseguiu tirar a chave de ignição e pegar o celular que estava no console. Ele desceu do carro gritando por socorro.

Os assaltantes se apavoraram e pularam do veículo em movimento. O carro seguiu por alguns metros sem ninguém na direção e bateu no muro de uma casa na Rua do Trigo. O carro teve apenas pequenos danos. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi avisada, mas os suspeitos conseguiram fugir.