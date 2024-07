Motorista bêbado que atropelou dois na SP-304, em Santa Bárbara, é solto após pagar fiança

O motorista Wendel Carlos de Oliveira Ribeiro, 33, apontado como responsável por ter atropelado duas pessoas nesta segunda-feira (29), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, ganhou liberdade provisória e foi solto nesta terça (30) após pagar fiança de um salário mínimo. Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu à ocorrência, o suspeito estava embriagado.

Motorista foi submetido ao bafômetro, que confirmou a embriaguez – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

As vítimas continuam internadas no Hospital Santa Bárbara. A primeira delas, um homem de 33 anos, está em estado grave e teve fraturas no fêmur, panturrilha, tornozelo e clavícula, além de necessitar de um dreno torácico para conseguir respirar, segundo informações da família ao LIBERAL.

Ainda em conversa com a reportagem, uma irmã dessa vítima, que não quis se identificar, disse ter sido informada sobre a soltura de Wendel e mostrou indignação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Como que um cara coloca a vida dessas pessoas em risco, foi preso em flagrante, fez bafômetro, estava embriagado, estava sem condições e simplesmente foi solto por R$ 1,5 mil? É isso que vale?”, questionou.

Já a segunda pessoa atropelada, uma mulher de 30 anos, continua na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), conforme informações do hospital. Não foi revelado o estado de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam em um ponto de ônibus da rodovia quando, por volta de 6h30, um Citroën C3, que seguia no sentido Americana, as atingiu. A irmã do homem que foi atropelado contou que ambos aguardavam um transporte para trabalhar em Americana.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Wendel, o motorista do veículo, foi submetido ao bafômetro, que constatou a presença de 0,64 mg de álcool no sangue. Ele chegou a ser encaminhado à delegacia da cidade, mas após audiência de custódia nesta terça, ganhou direito à liberdade provisória após pagamento de fiança de um salário mínimo, equivalente a R$ 1.412.

Até o momento, o motorista deverá responder por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro, já que teria tentado fugir do local e teve de ser contido por outras pessoas.

Cautelares

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após questionamento do LIBERAL, Wendel deverá cumprir três medidas cautelares durante as investigações: comparecimento bimestral em juízo para informar suas atividades; não mudar de endereço sem comunicar o juízo e comparecer a todos os atos do processo e proibição de contato com as vítimas e seus familiares.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A defesa do motorista, representada pela advogada Maira Foureaux Barbosa, foi procurada pela reportagem, mas por orientação da família do suspeito preferiu não se manifestar.