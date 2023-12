Motoclubes da região se juntam em ação para crianças da Amev

Motoclubes da região irão realizar um evento especial para cerca de 500 crianças atendidas pela Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida), em Santa Bárbara d’Oeste. No dia 17 deste mês, das 10h às 14h, os pequenos receberão sacolinhas surpresas com balas, pirulitos e pipoca doce.

O evento será na própria Amev, na Rua do Amor, 685, no bairro Vista Alegre. Ainda haverá cama elástica, piscina de bolinhas e tobogã inflável. A associação foi criada em 2004, com o propósito de atender a população dos bairros da região do Eldorado e Vista Alegre. São realizadas ações socioeducativas .

A ação é encabeçada pelo Cães de Zorba Moto Clube, de Americana. Participam da organização, ainda, outros oito motoclubes: Nosferatu, Santa Bárbara, Black Jack, Nacional Aventure, Vira Lata, Nostalgia, Nossa Senhora do Asfalto e Extrema Liberdade. As crianças ainda terão direito a lanches, sucos, algodão doce e pipoca.

“O objetivo do evento é promover um dia de lazer, diversão e entretenimento às crianças e jovens dos bairros atendidos pela Amev, visto que trata-se de uma clientela mais carente e com pouco acesso a eventos desse nível”, afirmou Aline Viegas, uma das organizadoras da ação.

Por fim, além dos motoclubes, pessoas físicas e empresas estão ajudando a organização do evento com doação de dinheiro. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco