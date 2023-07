Motociclista que se acidentou por cabo solto na rua ganha direito à indenização

Everton Delfino disse que situação foi o “maior susto da vida” - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A 2ª Vara Cível de Santa Bárbara condenou uma empresa de serviços de internet a pagar uma indenização de R$ 10 mil a um motociclista que se acidentou por conta de um cabo solto. Ainda é possível recorrer da decisão, dada na última terça-feira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O acidente ocorreu no dia 18 de março do ano passado. A vítima, o operador logístico Everton Delfino Nascimento, de 40 anos, chamou o episódio de “maior susto da vida”.

O morador de Santa Bárbara d’Oeste levava o filho de 17 anos na garupa da moto quando, durante o trajeto, na Rua Doutor Felício Fernandes Nogueira, no Parque Residencial Furlan, ambos foram surpreendidos por um cabo de internet que estava solto em um poste.

“Eu estava atrás de um caminhão e nós fizemos a conversão para entrar na rua. Assim que entramos, o caminhão passou por cima do cabo que estava caído no chão. O cabo ficou preso na roda, esticou e quando eu passei, enrolou no meu pescoço. Nós só paramos alguns metros depois, porque a roda do caminhão travou, aí o fio, que já tinha até machucado o meu pescoço, fez a gente cair da moto”, relatou Everton.

O filho teve apenas escoriações, mas o pai teve de ser levado ao hospital por conta do ferimento no pescoço. “A médica me falou que tive sorte. Se fosse um cabo mais fino ou uma linha de pipa, eu provavelmente teria morrido”, contou.

A recuperação, embora bem-sucedida, foi longa e dolorosa. Everton precisou se afastar do trabalho devido à poeira e à sujeira.

Os transtornos levaram à ação de indenização por danos morais contra a empresa Desktop Internet Services, com sede em Sumaré e, segundo o processo, responsável pelo cabo.

“A situação representa questões de segurança à população, já que, infelizmente, está cada dia mais comum a situação de cabeamentos soltos nas ruas”, afirmou o advogado Marcel Guarda Breviglieri, que representou Everton na ação.

“A sentença, além da reparação aos danos causados ao Everton, também tem um caráter punitivo a este tipo de falha na prestação do serviço ofertada a população, para que as empresas responsáveis estejam cada vez mais preocupadas e atentas a fim de evitar novos acidentes”, apontou o advogado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na ação, a empresa alegou que não havia prova de que o cabo era dela. Testemunha, no entanto, afirmou que moradores próximos ao local do acidente viram funcionários da Desktop trabalhando nos cabos, antes e depois do acidente. Também argumentou que o rompimento do fio não foi causado pela empresa.

Porém, mesmo com a vitória no processo, o acidente ainda é um ponto sensível para o operador logístico. “A gente passa na rua e vê um monte de fio solto. Quando tem um caminhão na minha frente, eu prefiro parar, deixar ele ir, porque tenho receio. Qualquer coisinha, eu já fico esperto. Não dá mais para dirigir a moto tranquilo”, contou.