Motociclista morre em Santa Bárbara após bater com moto em poste

Um motociclista de 29 anos morreu na tarde desta terça-feira (30), após bater contra um poste de iluminação da Avenida Prefeito Isaías Romano, em Santa Bárbara d’Oeste.

Conforme apurado pelo LIBERAL, Pedro Dias da Silva Filho trafegava pela Avenida Prefeito Isaías Romano quando, por volta as 15h, perdeu o controle do veículo em uma rotatória e bateu contra um poste de iluminação. Ele chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

De acordo com o 3° DP (Distrito Policial), onde o boletim de ocorrência foi registrado, um inquérito foi aberto para apurar as causas do acidente.

Pedro era morador do bairro São Francisco II e deixa uma filha. Ele será velado no Velório Municipal Berto Lira à partir das 12h30 até 15h30, quando será sepultado no Cemitério da Paz.