Motociclista morre após perder o controle e cair embaixo de um ônibus em Santa Bárbara

Um homem de 40 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (17), em Santa Bárbara d’Oeste, após perder o controle da direção da moto e cair embaixo de um ônibus de transporte rural. O motorista não conseguiu evitar o atropelamento e deixou o local do acidente depois do ocorrido.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), o acidente aconteceu por volta de 5h30, na Avenida Norte Sul Vereador Antônio Carlos de Souza, no Parque Planalto, próximo a rotatória com a Avenida São Paulo. A vítima foi identificada como Wemerson dos Santos Braga. Ele teria tentado ultrapassar o ônibus, momento em que perdeu o controle da direção e caiu embaixo do veículo, sendo atropelado na sequência.

Segundo um passageiro do coletivo, o motorista não conseguiu evitar o atropelamento e ficou muito nervoso após o ocorrido e por isso deixou o local. Ele também teve medo de represália da família e de testemunhas.

Wemerson chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao LIBERAL, o dono da empresa de ônibus, a WV Transportes, relatou que este funcionário é fiscal de funcionários e nesta segunda foi substituir um motorista que faltou do trabalho. Ele disse também que o trajeto era curto e que o ônibus saiu da Rua Araçatuba, no Planalto do Sol, com destino à Usina Ester.

Um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor foi registrado no plantão policial do município e as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.