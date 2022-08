Motociclista fica gravemente ferido em acidente

Um motociclista de 53 anos ficou gravemente ferido na noite de sábado (28), após ser atingido por um veículo, no cruzamento da Avenida Santa Bárbara com a Rua da Ervilha, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. A condutora do carro admitiu ter consumido cerveja e um boletim de embriaguez ao volante foi registrado na delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no período da noite, a PM (Polícia Militar) foi chamada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. Quando a equipe chegou ao local, a vítima já tinha sido socorrida com fratura e em estado grave ao Pronto Socorro Afonso Ramos, na mesma cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aos PMs, a motorista do carro teria contado que dirigia pela Avenida Santa Bárbara e, no cruzamento com a Rua da Ervilha, atingiu o motociclista. De acordo com o registro do caso, a mulher relatou ter bebido três latas de cerveja. Ela forneceu sangue para exames.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motociclista está intubado e em estado grave, mas o quadro é estável.

Um boletim de ocorrência de embriaguez ao volante foi registrado no plantão policial, mas a condutora não foi detida. O caso será investigado pela Polícia Civil.