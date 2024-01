Motociclista fica ferido em estado grave após colidir com ônibus em Santa Bárbara

Acidente ocorreu na tarde de quinta-feira, no Jardim Esmeralda; vítima está internada no Hospital Santa Bárbara

Um motociclista de 53 anos ficou ferido em estado grave após bater contra um ônibus da Viação Piracicabana, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, por volta das 16h de quinta-feira (25).

Segundo a Polícia Civil, o homem foi socorrido pelos bombeiros em estado grave ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas já foi transferido ao Hospital Santa Bárbara, onde continuava internado nesta sexta-feira (26).

Motocicleta bateu contra o ônibus – Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

Um vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento em que o ônibus seguia na Avenida do Comércio, próximo ao número 1.393, quando o motociclista colidiu no ônibus. Devido ao impacto, o capacete saiu e a vítima bateu a cabeça no chão.

O motorista da empresa afirmou aos policiais que seguia na avenida, no sentido bairro-Centro, quando observou que condutor da motocicleta entrou na via em alta velocidade, desviou de alguns veículos, mas acabou colidindo com o ônibus, que estava parado no momento da batida.

No entanto, na gravação do vídeo, as imagens mostram que o motorista seguia com o ônibus na via e só parou após o acidente.

A vítima foi socorrida e passou por tomografia no pronto-socorro, mas, em decorrência da gravidade dos ferimentos, foi transferida ao Hospital Santa Bárbara. De acordo com a assessoria da unidade, o paciente está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sedado, em ventilação mecânica e estável.