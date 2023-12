Motociclista de Santa Bárbara morre após acidente com caminhão em Araras

Matheus Forniezi Gonçalves chegou a ficar internado na UTI da Santa Casa de Araras, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução_Facebook

Um motociclista de 26 anos, que residia em Santa Bárbara d’Oeste, morreu após bater na traseira de um caminhão na terça-feira (26), na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Araras (SP). Matheus Forniezi Gonçalves chegou a ficar internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa daquela cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (27).

O rapaz seguia na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), quando bateu na traseira de um caminhão. Matheus chegou a receber os primeiros atendimentos pelos socorristas da concessionária Intervias e, em seguida, foi conduzido ao hospital com traumatismo craniano.

O caso foi registrado como homicídio culposo e será apurado posteriormente pela Polícia Civil.

O velório começou na noite da quarta-feira (27) no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste e o sepultamento está previsto para as 15h desta quinta-feira (28), no mesmo local.