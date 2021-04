Motociclista de 27 anos morre após acidente em Santa Bárbara

Segundo testemunha, carro fazia ultrapassagem no momento da colisão com moto de Alef Adriano Dune

O motociclista, Alef Adriano Dune, de 27 anos, morreu na noite deste sábado (24), em Santa Bárbara, após colidir com um carro na Rodovia Ernesto de Cillo, no Santa Rita. Segundo testemunha, o motorista do carro, um homem de 45 anos, que dirigia um Monza, fazia uma ultrapassagem no momento em que colidiu com a moto da vítima, que vinha no outro sentido.

Alef foi socorrido até hospital, mas não resistiu. Foto: Reprodução – Foto: Reprodução – Facebook

O caso aconteceu por volta das 19h45 e foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Segundo o boletim de ocorrência, testemunha relatou que andava pela rodovia sentido Centro-bairro e viu um Monza fazer ultrapassagem e colidir frontalmente com uma moto que vinha no sentido contrário, na mão correta. A testemunha pediu socorro.

O condutor do carro disse em depoimento que, ao fazer a curva, teve sua frente interceptada pela moto e não teve tempo hábil para desviar. O Monza ficou intacto e andou por mais 500 metros, quando o motorista parou o veículo e permaneceu no local. O homem de 45 anos disse à polícia que o trecho da estrada é “ermo, mal sinalizado e com pista estreita”

O motociclista foi resgatado até o Pronto Socorro do Hospital Afonso Ramos, mas não resistiu. O motorista do carro disse que não havia ingerido bebida alcoólica e aceitou ir até o hospital onde foi retirada amostra de sangue do mesmo. Os veículos foram guinchados e o condutor do Monza liberado. O caso será investigado pelo 3° DP (Distrito Policial), responsável pela área.







Alef morava na zona rural de Santa Bárbara, no Sítio Ipeúna, e era filho de José Alécio Dune e Maria Juvelina Pinto de Oliveira Dune. O corpo do jovem foi velado no Velório Municipal Berto Lira na tarde deste domingo (25). De lá, foi levado para o Cemitério da Paz, onde foi enterrado.