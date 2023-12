Motoboy é preso após agredir gestante em Santa Bárbara

Com 35 semanas de gestação, vítima foi atingida com chutes e socos no Cândido Bertine 2

Um motoboy de 26 anos foi preso neste sábado (30) no Cândido Bertine 2, em Santa Bárbara, após agredir a sua companheira, também de 26 anos, com socos e chutes. A vítima está grávida de 35 semanas.

Segundo relatos da mulher em boletim de ocorrência, os dois voltavam para a casa de moto quando, por volta de 0h30, o seu companheiro teve uma crise de ciúmes e começou a ofendê-la, afirmando que ela estaria olhando para outros homens na rua.

Ainda de acordo com a vítima, o seu namorado havia ingerido bebida alcóolica e usado lança-perfume naquele dia e que, após as agressões verbais, ele estacionou a moto e passou a agredi-la com socos e chutes, até ela cair no chão

A Polícia Militar foi acionada e, segundo consta no registro policial, o agressor tentou fugir, entretanto, foi alcançado e detido.

Ele foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica. Já a vítima passou por atendimento médico no Pronto-Socorro Afonso Ramos e, após receber alta, foi à unidade de Polícia Civil pedir medida protetiva de urgência.