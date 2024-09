Motoboy é baleado e morto no Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara, durante entrega de lanche

Um motoboy de 31 anos morreu após ser baleado na região do Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, após sair de uma lanchonete para fazer uma entrega na noite de sábado (21). A vítima, identificada como Lucas Henrique Mendes, chegou a ser socorrida ao PS Edison Mano, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Lucas saiu da lanchonete onde trabalha por volta de 22h20 para fazer uma entrega e, no trajeto, quando estava na Avenida Cândido Bignoto, foi alvejado e caiu ao chão.

Lucas chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate ao Pronto-Socorro Edison Mano, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o registro, a proprietária da lanchonete estranhou a demora do retorno do motoboy e, ao refazer a rota de entrega, por volta de meia noite, descobriu que o funcionário foi baleado.

A perícia foi acionada e encontrou dois projéteis de bala na via onde aconteceu o homicídio.

O crime não foi presenciado por nenhuma testemunha e o autor dos disparos não foi identificado até o momento.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município e as investigações serão conduzidas pelo 1° DP.