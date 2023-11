Motoboy é assaltado em Santa Bárbara e bandidos pedem resgate para devolver moto

Um motoboy de 29 anos foi assaltado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quinta-feira (16). Ele teve a sua moto e o capacete roubados e os criminosos exigiram pagamento para devolverem o veículo.

De acordo com relatos da vítima, em boletim de ocorrência, ele é motoboy de uma rede de entrega de alimentos e estava no percurso para entregar o pedido de um cliente quando, por volta de 18h, parou no acostamento da SP-304, na altura do bairro Jardim Firenze, para responder um chamado do aplicativo.

Neste momento, dois homens em uma moto estacionaram próximo a ele e anunciaram o assalto. Um dos ladrões desceu do veículo e mandou que ele entregasse o capacete e a chave da moto, uma Yamaha Fazer FZ15 ABS. Ainda segundo relato da vítima, um dos assaltantes deu uma coronhada em sua cabeça e depois os dois fugirem em direção a Limeira, pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Na delegacia, o motoboy relatou também que, desde o roubo, está recebendo mensagens dos ladrões que afirmam saber onde ele mora e pedem dinheiro pelo resgate da Fazer.

Segundo ele, os assaltantes exigiram, inicialmente, R$ 2,5 mil. Como o valor não foi pago, eles fizeram uma nova proposta de R$ 500, afirmando que a moto, que não tem seguro, está escondida e seria devolvida.

O motoboy optou por não pagar o valor, e procurou a o plantão policial da cidade, onde registrou a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil e, até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado e a moto não foi encontrada.