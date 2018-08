Moto é roubada na SP-304, na altura de Santa Bárbara d’Oeste

Uma moto JTA/Suzuki 750 cilindradas foi roubada na Rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, na noite desta segunda-feira (27). Dois bandidos que também estavam em uma motocicleta abordaram a vítima pela esquerda e obrigaram que encostasse no acostamento. O homem que estava na garupa estava armado e assumiu a direção da Suzuki, abandonado a vítima no acostamento. Ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi registrado por volta das 18h20, na altura do km 126, próximo à pedreira. A moto era dirigida por um mecânico de manutenção de 30 anos, que conversou com a reportagem na tarde desta terça-feira. Ele contou que os dois homens estavam com blusas e capacetes, não sendo possível ver seus rostos. A vítima havia acabado de sair do trabalho e resolveu sair com a moto quando o crime foi cometido. Ele seguia no sentido Piracicaba. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

“Do nada uma moto com dois caras se aproximou, um deles sacou arma e apontou pra mim. Tinha movimento na pista, até estranhei. Muito carro passando e ainda sim isso aconteceu”, disse o mecânico, que preferiu não ter o nome divulgado. “Na hora fiquei tão apavorado que nem vi qual modelo da moto. Na hora você não tem reação do que fazer”.

A motocicleta levada está avaliada em cerca de R$ 30 mil. Ela possui seguro, segundo a vítima, que contou que a moto é um hobbie e ele pretende comprar outra. O mecânico ligou para a esposa buscá-lo na rodovia e os dois foram direto ao Plantão Policial registrar a ocorrência.