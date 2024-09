Morto pelo Baep era foragido e estava com arma roubada em ataque contra carro-forte em Cosmópolis

Troca de tiros causou interdição da rodovia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Um homem de 32 anos, identificado como Hugo Maluf Lorenzoni, que morreu em confronto com policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na manhã desta terça-feira (3), em Santa Bárbara d’Oeste, era considerado foragido da Justiça, por tráfico de drogas desde 2019.

A troca de tiros causou a interdição de parte da Rodovia Luís Ometto (SP-306) nesta terça e, no veículo dele, uma Volkswagen Saveiro, os policiais apreenderam uma espingarda roubada no ataque contra um carro-forte em Cosmópolis, em novembro de 2023.

Local da troca de tiros que acabou com a morte de Lorenzoni nesta terça – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ele também estaria envolvido no assalto com explosivos em uma agência bancária em São Pedro, em abril deste ano, segundo publicação do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, nas redes sociais.

Nesta terça, Lorenzoni seguia em seu carro e, durante uma tentativa de abordagem pela Polícia Militar, primeiro tentou fugir, mas depois desceu do veículo no acostamento e efetuou disparos que atingiram a viatura. Em seguida, os policiais revidaram e o suspeito foi baleado.

O homem chegou a ser socorrido e levado ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, em Santa Bárbara, mas não resistiu aos ferimentos.

Na unidade de saúde, o médico que realizou o atendimento desconfiou que a carteira de motorista com outro nome não pertencia ao homem e, por isso, deixou de registrar o atestado de óbito. Horas depois, a polícia descobriu a identidade verdadeira e confirmou que ele estava utilizando um documento falso.

O delegado Gabriel Fagundes de Toleto Netto, do 1º DP (Distrito Policial), registrou o caso como morte em decorrência de intervenção policial e a apuração sobre o possível envolvimento no ataque ao carro-forte será apurada pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba.

Veículo utilizado pelo suspeito nesta terça foi apreendido após a troca de tiros – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Tráfico de drogas

Segundo a sentença do juiz Marcus Cunha Rodrigues, publicada em julho de 2019, o magistrado acatou a denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e condenou Lorenzoni a dez anos de prisão por tráfico de drogas.

Ele foi preso em uma casa no Jardim Macarenko, em Sumaré, usada para guardar entorpecentes, em agosto de 2017. No imóvel foram apreendidos 216 kg de maconha, que haviam sido trazidos do Paraguai. Como o entorpecente veio de outro País, o inquérito policial sobre o caso foi conduzido pela Polícia Federal.