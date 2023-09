Morta após ser espancada, jovem será sepultada em Santa Bárbara

Familiares e amigos ficaram inconformados com a brutalidade do assassinato da ex-moradora de Santa Bárbara d’Oeste, a jovem Isabela Cristina da Silva Lopes, 19, agredida na madrugada desta terça-feira (19) com cabos de vassoura e alumínio na frente da filha de 3 anos, na casa onde vivia atualmente, no Jardim América, em Ibaté, na região de São Carlos.

Velório de Isabela, nesta terça, foi marcado pela revolta de familiares e amigos – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O velório começou por volta das 19 horas desta terça, no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara, e o sepultamento está agendado para às 9 horas de quarta (20), no Cemitério Parque dos Lírios.

O marido dela, Wesley Henrique Bocalan Alonso, 31, foi preso e responderá por feminicídio. Ele já teve o mandado de prisão preventiva decretada após audiência de custódia.

Familiares disseram que o relacionamento entre eles sempre foi marcado por crise de ciúmes do agressor.

O casal residia no bairro Vista Alegre, em Santa Bárbara e havia se mudado há apenas dois meses para Ibaté, mesmo diante da insistência da mãe dela, que não queria que a jovem morasse em outra cidade.

Isabela já tinha registrado dois boletins de ocorrência contra o marido, por violência doméstica, e ele inclusive chegou a ficar preso por dois meses e sete dias.

PREOCUPAÇÃO

“Eles ficaram separados por apenas quatro meses, depois decidiram voltar. Quando Wesley saiu da cadeia no ano passado, ficaram separados só quatro meses. Depois, ele chegou com a conversa que tinha mudado e que estava arrependido e convenceu Isabela. Pouco tempo depois, Wesley decidiu se mudar para Ibaté, com a família. Minha tia implorou para que não fosse, pois iria matá-la. Infelizmente, minha tia estava certa”, desabafou uma prima de Isabela que pediu para não ser identificada.

Outra prima da vítima relata que Isabela conheceu Wesley quando tinha apenas 15 anos.

“Ela já ficou grávida um ano depois do namoro, apesar das brigas Isabela não conseguia ficar longe do marido. A família está em choque com tudo o que aconteceu.”

A filha do casal, que tinha ficado sob responsabilidade do Conselho Tutelar, depois do crime, foi trazida para Santa Bárbara e agora está aos cuidados da avó materna.