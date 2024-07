Fotógrafo descobriu recentemente um câncer no fígado; Neto estava internado no Hospital das Clínicas da Unicamp

Neto, como era conhecido, atuou em jornais da capital paulista e no Liberal - Foto: Reprodução

Morreu neste domingo (28), aos 60 anos, o jornalista fotográfico Ernesto José de Avelino Rodrigues, conhecido como Neto. O fotógrafo, que teve passagem pelo LIBERAL, atuou em veículos da capital paulista, como o Estadão e Folha de São de Paulo e ainda colaborou com imagens em revistas internacionais.

No LIBERAL, Neto atuou como repórter fotográfico pelo período de um ano, com início em outubro de 2020 até outubro de 2021.

Segundo Fátima Franco, jornalista, assessora parlamentar e amiga do fotógrafo, Neto descobriu um câncer no fígado em março deste ano e, desde então, tratava da doença. Ela afirmou ainda que ele morreu no Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), onde foi internado há 15 dias.

“Neto era um mestre da sensibilidade fotográfica. Um fotógrafo nato. Quando a gente perde alguém que se ama muito, um pedaço da gente morre também. Ele foi um profissional fantástico e um irmão para mim, me apoiava em tudo. Era um grande irmão do coração”, lamenta a amiga.

Nas redes sociais, muitos amigos do fotógrafo também se solidarizaram:

“A semana começa muito triste. Descanse em Paz meu amigo de infância e companheiro de colégio.” Vereador Bachin Júnior

“Acabei de saber que o grande amigos Netão, vulgo Ernesto Rodrigues , se foi antes do combinado. Conheci o Netão no início da década de 1990, quando trabalhamos no Diário de Bauru. Depois nos reencontramos no Agora São Paulo. Um dos melhores fotojornalistas que conheci, além de parceiro e extremamente gentil” Renê Gardim

“Inesquecível; uma honra ter trabalhado contigo”

Rogério Verzignasse

O fotógrafo que morava na região central de Santa Bárbara era filho de Tercio Rodrigues e Aliciene Maria Avelino Rodrigues, e deixa uma filha, Sofia.

Neto será velado no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara, a partir das 12h30 desta segunda-feira e, às 15h30, o corpo seguirá para o Cemitério Campo da Ressurreição, onde será sepultado.