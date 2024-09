Morre mulher que foi baleada na SP-306, em Santa Bárbara - O Liberal

A Rodovia Luís Ometto, SP-306 - Foto: Arquivo/Liberal

Uma mulher de 27 anos, identificada como Joyce Soares Silva Pocay Leite, morreu neste sábado (31), treze dias depois de ter sido baleada na Rodovia Luís Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste. Ela estava internada desde o dia 18 de agosto. Não há informações sobre o autor do disparo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mãe de Joyce esteve no plantão policial de Santa Bárbara neste sábado e informou sobre o falecimento da filha. O sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (2), no Cemitério do Parque Gramado, em Americana.

Joyce foi encontrada baleada pela Polícia Militar em um trecho da rodovia próximo à Ponte do Funil, no limite entre Santa Bárbara e Iracemápolis.

Levada ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, ela passou por exames que comprovaram uma perfuração no pescoço ocasionada por disparo de arma de fogo. O projétil estava alojado e uma cirurgia foi realizada. A vítima ficou em observação. Depois, foi transferida para o Hospital Santa Bárbara.

No dia em que foi encontrada baleada, Joyce relatou a guardas municipais que também atenderam a ocorrência que caminhava pela rodovia quando ouviu um barulho e, na sequência, foi atingida, caindo ao chão. Ela não soube precisar a direção do atirador e também afirmou não ter visto ninguém. Na ocasião, ela contou ainda que estava vivendo na rua. O caso deve ser investigado pelo 1º Distrito Policial de Santa Bárbara.