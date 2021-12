Morre mecânico que se envolveu em acidente na SP-306, em Santa Bárbara

Faleceu na tarde deste domingo (19), por volta das 14 horas, o mecânico Carlos Cesar Rodrigues, de 40 anos, que se acidentou na noite de sábado (18), na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste.

Carlos Cesar era mecânico e tinha 40 anos – Foto: Reprodução / Facebook

Carlos trabalhava em um autocenter localizado na Avenida São Paulo. Ele havia levado um funcionário para casa, após confraternização da empresa, e retornava quando o acidente aconteceu. Ele estava sozinho no carro, segundo seu sócio, Eli Antônio Fernandes da Silva, de 36 anos.

“Era um cara que todo mundo gostava dele, eu amava muito ele, era muito honesto e humilde. Estamos tristes, ninguém esperava isso. Estava em casa brincando, pulando na piscina. Ai acontece isso?”, lamentou Eli.

Veículos bateram de frente na noite de sábado – Foto: Polícia Militar Rodoviária / O Liberal

Carlos deixa deixa esposa e dois filhos, de 11 e 7 anos de idade. O sepultamento está marcado para 9 horas desta segunda-feira (20), no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara.

O ACIDENTE

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu à ocorrência, por volta de 21 horas, no km 20, Carlos teria realizado uma ultrapassagem em um lugar não permitido, batendo de frente com um carro que vinha no sentido oposto.

Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto-Socorro Dr. Edson Mano, onde faleceu nesta tarde. Além dele, outras duas pessoas se feriram no acidente, mas sem gravidade.