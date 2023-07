Morre idosa vítima de atropelamento no Centro de Santa Bárbara d’Oeste

Ivanilde Tonin, de 86 anos, foi atropelada enquanto atravessava rua no dia último 8; vizinha que estava junto com ela teve alta

A aposentada Ivanilde Tonin faleceu na manhã deste sábado (22), aos 86 anos, após complicações decorrentes do atropelamento que sofreu duas semanas antes, no sábado (8), junto com a vizinha Doracy Roland Pereira, de 90 anos.

Sobrinha de Ivanilde, a diretora de escola Gilmara Canciani confirmou o falecimento ao LIBERAL e explicou que a tia foi para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) na noite de quinta-feira (20). Além uma embolia pulmonar, a idosa também teve uma infecção no pulmão e não resistiu.

Ivanilde tinha 86 anos e sofreu ferimentos mais graves no atropelamento – Foto: Arquivo Pessoal

“Ela não resistiu a tantos ferimentos, infelizmente. Estamos muito tristes”, afirmou Gilmara.

“Fica o luto e a revolta. É muito triste uma mulher cheia de vida, alegre, terminar a vida tragicamente. Estamos esperando justiça para quem a atropelou. Toda ação tem uma reação. Não estamos aqui para julgar, mas que a justiça seja feita”, disse.

O atropelamento aconteceu no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Sebastião Franchi, no Centro de Santa Bárbara, no final da tarde, quando Ivanilde e Doracy iam para a igreja. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento. As idosas estavam atravessando a rua e o veículo estaria em alta velocidade.

Idosas foram atropeladas no Centro de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Doracy, que estava na esquina da sua casa, sofreu duas fraturas na perna direita, precisou de transfusão e cirurgia, mas teve alta e voltou para casa na sexta-feira (14). Em entrevista ao LIBERAL, a aposentada disse que em nenhum momento sentiu dor e creditou a sua recuperação na fé em Santa Rita de Cássia.

Mas Ivanilde, que sofreu maior impacto na colisão, teve um quadro mais delicado. Além dos hematomas no corpo inteiro e no rosto, ela teve fratura no fêmur em dois lugares na perna esquerda, na tíbia da perna direita, pélvis, ombro direito e polegar da mão direita, informou a sobrinha.

A motorista, uma comerciante de 44 anos que atropelou as duas idosas, deixou o local e só se apresentou à Polícia Civil na terça-feira (11). Ela foi indiciada e responde em liberdade por fuga do local do acidente e também lesão corporal culposa, já que ambas as vítimas estavam vivas.

No entanto, com a morte, a condutora do carro pode ter um novo indiciamento.

À Polícia Civil, a condutora negou omissão no socorro às idosas ou que tivesse ingerido bebida alcoólica.

Ivanilde será velada no Velório Municipal de Santa Bárbara, a partir das 7h deste domingo, e sepultada no Cemitério Central – Campo da Ressurreição, no mesmo dia, às 10h.