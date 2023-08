Morre Elvira Campagnolo, esposa do fundador da loja Campagnolo, em Santa Bárbara

Velório será realizado neste sábado, a partir das 13h, no Cemitério da Saudade, em Americana; ela tinha 88 anos

Idosa estava acamada há cerca de dois meses por conta de um AVC, segundo a nora - Foto: Divulgação

Morreu na manhã deste sábado (5) Elvira Marinho Campagnolo, aos 88 anos. Ela era mulher do já falecido Olímpio Campagnolo, fundador da tradicional loja Comercial Campagnolo, na Rua do Alumínio, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. O estabelecimento, especializado em venda de móveis, existe há 38 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a nora de Elvira, Sirlene Aparecida Macedo Campagnolo, a idosa estava acamada há cerca de dois meses por conta de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). No último domingo, em 30 de julho, ela teve outro mais forte e foi hospitalizada, mas não resistiu, vindo a falecer por volta das 5h30 deste sábado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O velório será realizado das 13 às 16 horas deste sábado, no Cemitério da Saudade, em Americana, mesmo local onde o corpo será enterrado. Elvira teve oito filhos, sendo um já falecido. Ela também deixa 12 netos e quatro bisnetos.