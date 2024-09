Morre diretor da escola Brocatto, em Santa Bárbara

Morreu na noite desta quarta-feira (18), aos 57 anos, Valteci José Rodrigues, mais conhecido como Valter, diretor da Escola Estadual Maria José Margato Brocatto, localizada no bairro Cidade Nova, na zona leste de Santa Bárbara d’Oeste. O educador era bastante conhecido nessa região e querido pelos alunos.

Valteci José Rodrigues, conhecido como Valter – Foto: Divulgação

Em nota, a Diretoria de Ensino de Americana, que responde por Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa, informou que a morte de Valter foi causada por uma parada cardíaca.

“Neste momento de dor, expressamos nossas condolências à família, amigos e toda a comunidade escolar. Gratidão ao Valter por tudo o que fez pela educação”, comunicou.

O velório acontece nesta quinta-feira (19), no Cemitério Parque dos Lírios, e o sepultamento está marcado para as 17h, no mesmo local.