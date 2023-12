Morre aos 18 anos o músico Pedrinho Sanfoneiro, em Santa Bárbara

O músico Pedro Henrique Macário, mais conhecido como Pedrinho Sanfoneiro, morreu na noite do último domingo (10), aos 18 anos, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi enterrado na tarde desta segunda-feira, no Cemitério da Paz.

Pedrinho Sanfoneiro foi encontrado morto no último domingo – Foto: Reprodução/Redes sociais

Pedrinho iniciou na música aos 3 anos de idade e, desde então, encantou todos com a habilidade na sanfona. Descoberto por Magal Sanfoneiro, amigo da família, o jovem ganhou notoriedade na região ao participar do programa “Mais Caminhos”, da EPTV, em outubro de 2014.

Na ocasião, o violeiro Mazinho Quevedo, então apresentador, visitou a casa dos avós de Pedrinho para conhecer a história do pequeno sanfoneiro. Ele se apresentou em vários eventos na cidade e região.

Pedrinho morreu na casa onde morava com os pais, no bairro São Francisco. O caso foi registrado na delegacia do município como suicídio.

Sua morte ressalta a importância de discutir questões relacionadas à saúde mental, especialmente entre os jovens.

Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgados pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022, revelam um aumento nas taxas de suicídio entre adolescentes no Brasil. Entre 2016 e 2021, houve um crescimento de 49,3% nas taxas de mortalidade entre jovens de 15 a 19 anos e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos.

Em uma entrevista recente ao LIBERAL, Eduardo Henrique Teixeira, médico psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas destacou sinais de alerta, como isolamento, pensamentos negativos, uso de álcool e discussões recorrentes sobre morte, especialmente em adolescentes.

O médico enfatizou a importância de ficar atento a esses sinais e buscar ajuda profissional como medida essencial para a prevenção do suicídio.

O CVV (Centro de Valorização da Vida), fundado em 1962, desempenha um papel importante neste sentido ao fornecer apoio emocional e prevenção do suicídio de forma gratuita. O serviço está disponível 24 horas por dia, e qualquer pessoa pode entrar em contato pelo número 188, sem custo de ligação, em busca de ajuda e apoio.