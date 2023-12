Moradores tentam controlar incêndio no Jardim Firenze, em Santa Bárbara

É a segunda vez, em menos de 24 horas, que a área é tomada por incêndio - Foto: Matheus Rocha

Com mangueiras, moradores do Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste, tentam controlar um incêndio que atingiu uma área verde da região na tarde desta quinta-feira. Bombeiros foram acionados e, quando procurados pela reportagem, estavam a caminho do local.

Esta é a segunda ocorrência de incêndio em menos de 24h no mesmo local. O primeiro foi registrado na tarde de quarta-feira (19), na mesma área de mata, que fica próxima ao Condomínio Villa Bérgamo e ao cruzamento das rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e Bandeirantes (SP-348).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com um dos moradores do local, Matheus Rocha, nesta quinta, por volta de meio dia, ele chegou em seu apartamento e pela janela viu o fogo se espalhando na área verde, localizada na Avenida Vereadora Maria José Cavedal dos Santos Mano.

Nas imagens feitas por Matheus, é possível observar os moradores em uma força tarefa com mangueiras tentando conter as chamas, enquanto aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros.

Às 14h20 João Paulo Laso, Comandante do subgrupamento dos bombeiros, afirmou que uma equipe com caminhão auto bomba estava a caminho do endereço para controlar as chamas.

Americana



Em Americana também houve incêndio nesta quarta. Uma casa no Jardim São Paulo foi atingida pelo fogo. O local estava vazio e ninguém ficou ferido.

O LIBERAL apurou que o incêndio teve início por volta de 13h e se espalhou rapidamente pelos cômodos da residência de fundos, que fica na Rua das Palmeiras, próximo à esquina com a Rua das Acácias.

Uma idosa morava no local, que é um sobrado, mas não estava na residência no momento do incêndio.

Cerca de dez soldados do Corpo dos Bombeiros, com três caminhões-tanque, atuaram para conter as chamas.