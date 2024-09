Moradores relatam temor em resgate de refém em Santa Bárbara: ‘cena de cinema’

Uma professora de 49 anos, que foi agredida e mantida em cárcere privado pelo próprio marido, um policial penal aposentado de 59 anos, no apartamento da família no condomínio Vila Bérgamo Residencial, no Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste, no último sábado (31), foi resgatada por policiais militares do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).

Eles usaram explosivos para invadir o imóvel e prenderam o agressor, que estava sentado no sofá. Uma arma foi apreendida.

Leia mais

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Moradores ouvidos pelo LIBERAL afirmaram que o resgate parecia cena de filme.

“Alguns vizinhos ouviram os pedidos de socorro da mulher. Foi uma gritaria imensa e depois ouvimos o barulho. Parecia que o prédio inteiro tremeu. Mesmo com toda essa tensão, não faltaram pessoas para filmar a chegada da polícia”, afirmou uma professora de 30 anos que pediu para ter a identidade preservada.

Apartamento fica no Jardim Firenze, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma dona de casa de 42 anos também relatou que a ação foi comentada no grupo de moradores, inclusive com a divulgação de fotos e vídeos.

“Não dá para acreditar em tudo o que presenciamos. Foi assustador porque a gente estava preocupada com a mulher. Ninguém sabia qual era o estado dela.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Policiais militares do Gate

Antes da invasão, uma equipe da Força Tática já tinha iniciado a negociação com o suspeito, mas ele dizia estar armado e que, caso entrassem, atiraria na mulher, nos policiais e se mataria.

Equipes do Gate assumiram a negociação, mas como o homem se mostrou irredutível, os agentes decidiram entrar.

Gate invadiu o apartamento, na noite do último sábado (31) – Foto: Reprodução

O suspeito foi detido e a mulher achada no banheiro, com as roupas sujas de sangue e ferimentos na cabeça provocados por coronhadas.

Encaminhado ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e, após passar por audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva.

Conforme o boletim de ocorrência, o irmão do aposentado compareceu na delegacia e disse que o indiciado tem transtornos psiquiátricos, toma remédios controlados e, antes de se aposentar, ficou afastado por problemas de depressão.

Lucas Peres Torrezan, advogado do suspeito, informou em nota, que “a defesa está tomando os devidos apontamentos e se inteirando a respeito do caso, sendo que, no momento, se monstra precipitado fazer qualquer tipo de juízo de valoração, sobretudo, porque os fatos estão em apuração e no momento oportuno tudo será devidamente esclarecido, dentro do processo”.