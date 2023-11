Moradores do Jardim Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara d’Oeste, voltaram a reclamar do constante acúmulo de materiais descartados no ecoponto do cruzamento da Avenida Charles Keese Dodson com a Rua Mombuca.

Esta não é a primeira vez que o problema é relatado, uma vez que, em maio último, o LIBERAL já havia abordado a questão, assim como no ano passado.

Moradora diz que as pessoas não respeitam o horário de funcionamento do ecoponto – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O ecoponto serve como um local apropriado para o descarte de resíduos, incluindo entulhos de obras, móveis domésticos, pneus, pedaços de madeira e outros materiais.

Posteriormente, esses objetos descartados são destinados para cooperativas de reciclagem ou empresas que compram e reutilizam os resíduos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No entanto, de acordo com uma moradora que reside em frente ao ecoponto, as pessoas frequentemente não respeitam o horário de funcionamento.

Quando se deparam com o espaço fechado, deixam os entulhos nas calçadas, inclusive em frente a outras casas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Ao entrar em contato com a chuva, esses objetos descartados do lado de fora, como sofás, começam a exalar mau cheiro. Além disso, o acúmulo de resíduos tem causado a presença de pragas, como baratas e até mesmo gambás. As imediações estão tomadas por mato alto”, desabafou outro morador.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Situação frequente

Em maio, o LIBERAL já havia noticiado a mesma reclamação dos moradores. Em 2022, em junho, um amontoado de pneus preocupou as famílias que residem nas proximidades, devido à possibilidade de focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforçou nesta quarta (1º) que os ecopontos têm horário de funcionamento das 6 às 18 horas. Mesmo assim, algumas pessoas insistem em descartar materiais fora do horário de funcionamento, deixando-os nas calçadas.

A administração afirmou que providenciaria a limpeza do entorno.