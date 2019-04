Moradores reclamam da rotina de queda de força

Moradores e comerciantes do bairro Rochelle, em Santa Bárbara d’Oeste, convivem frequentemente com as quedas de energia elétrica. O problema chega a acontecer até cinco vezes por semana, e já deixou prejuízo com aparelhos queimados.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A comerciante Tais Elena Daniel, de 41 anos, mora na Rua Profeta Isaías, mesmo endereço onde funciona o supermercado da família. Ela contou que uma TV e o ventilador que refrigera uma câmara de leite queimaram há dois meses. A queda de energia foi durante uma precipitação.

“Ameaçou tempo de chuva, deu dois, três raios, já para a força. Há mais de um ano trocaram uma fiação e deu uma pequena melhoradinha, mas ainda falta bastante energia”, admite.

Já o coletor Cláudio Antonio Raimundo Junior, de 38 anos, notou quedas de energia mesmo em momentos em que não estava chovendo. “Antes era só com temporal forte, mas agora chega a cair quatro, cinco vezes por semana. Você liga na empresa e falam que é por temporal, mesmo quando está dia de sol”, reclamou.

Morador da Rua Independência, o coletor teve a fonte de seu computador queimada no início desse ano durante uma interrupção no fornecimento.

O mecânico Wellington Gonçalves, de 34 anos, possui uma oficina nessa mesma via e reclama que as quedas de energia atrapalham no trabalho.

“Já causou transtornos, não consigo trabalhar sem energia. Fica escuro e não consigo fazer nada, com frequência acontece”, afirmou. “Esses tempos atrás um transformador deu um ‘pipoco’, arrumaram e depois começou a cair de novo a energia”.

Ainda de acordo com os moradores, as interrupções podem ser rápidas, levando alguns minutos, mas em alguns casos permanece por horas. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Reparos

A CPFL foi procurada para comentar as queixas e destacou que investiu mais de R$ 23 milhões na região nos últimos dois anos, sem comentar especificamente os casos do Rochelle. “A companhia esclarece, no entanto, que a qualidade do fornecimento de energia está sujeita a fatores que vão além da responsabilidade da distribuidora como, por exemplo, tempestades, colisão de veículos contra postes, interferência de pipas na rede, vandalismo, furto de materiais etc.

As redes de distribuição de energia são projetadas para suportar condições normais de operação (incluindo chuvas). Mas alguns eventos de intensidade atípica, como a queda de árvores, podem exceder a resistência dos equipamentos, causando interrupções”, finalizou a empresa.

Quem tiver um aparelho eletroeletrônico danificado por conta de raio na rede elétrica pode solicitar ressarcimento à concessionária por meio dos canais oficiais de atendimento. Entre eles, o 0800-010-10-10.

Queixas aumentam, indicadores melhoram

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) controla a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pelas concessionárias. O número de reclamações por queda de eletricidade nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) passou de 11 para 24 entre 2017 e 2018. Santa Bárbara d’Oeste não registrou nenhuma queixa junto à ouvidoria do órgão no ano passado.

A agência possui indicadores que avaliam a duração das interrupções no fornecimento e a frequência desses eventos. Houve duas transgressões acima dos limites regulatórios em 2018, contra oito no ano retrasado.

Dos 24 conjuntos elétricos que passam pela RPT, quatro pioraram no índice que mede a duração das interrupções e cinco tiveram um resultado pior no denominador correspondente à frequência desses eventos.

“Esclarece-se que os conjuntos elétricos podem ter abrangência variada, onde conjuntos grandes podem abranger mais de um município, ao mesmo tempo que alguns municípios podem possuir mais de um conjunto”, explicou o órgão.