Moradores protestam no DAE contra valor da água

Foto: Rádio Brasil SBO

Cerca de 20 moradores protestaram nesta quarta-feira (06) em frente ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste contra um suposto aumento no valor da conta de água. O problema atingiria diversos bairros do município, como o Conjunto Habitacional Romano, Jardim Europa e o Residencial Joias de Santa Bárbara.

A manifestação começou por volta das 13h na sede da autarquia, no Centro. De acordo com o marceneiro João Batista Coutinho Soares, 56, morador do Romano, em fevereiro o valor cobrado foi R$ 60, sendo que até então sua conta não passava de R$ 37.

Já a fatura a ser paga em março é ainda maior: R$ 143. Ou seja, uma elevação de 138% de um mês para o outro.

“Começou a aumentar no final do ano passado. Fui lá no terminal do DAE e conversei com a moça, ela disse que era vazamento. Verifiquei tudo. Troquei a caixa da descarga, mas veio (a nova conta) e subiu de novo, mais que o dobro. Falaram que não teve aumento na taxa de água, mas não falam em valores, falam em metros cúbicos. Fica difícil de entender”, afirmou Soares.

Durante o protesto, funcionários do DAE pediram para que os moradores entrassem na unidade para conversar. A promessa é de que fiscais da autarquia vão verificar individualmente as casas para verificar o que pode estar ocorrendo.

"Vamos aguardar e esperar, mas não é possível que a cidade inteira esteja com vazamento", disse Soares.

O OUTRO LADO. O DAE informou que analisará in loco cada caso apresentado durante o encontro e que os moradores serão orientados sobre os procedimentos de leitura, período de consumo e suspeita de vazamentos.

“Foi ressaltado ainda que entre os meses de dezembro e fevereiro o consumo de água no município aumenta cerca de 20%, motivado pelo período de forte calor e férias escolares. O DAE informa ainda que as contas com vencimentos em março e abril são faturas dos consumos nos meses de dezembro e janeiro (época em que aumenta o consumo), isso pode se confirmar nas datas das leituras que são impressas no talão”, disse a autarquia, em nota.