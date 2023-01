Moradores pedem manutenção de vias do Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara

As vias mais prejudicadas no bairro de Santa Bárbara são a Rua Otávio Angolini e a Avenida Cândido Bignoto

Os moradores do Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, têm reclamado da falta de manutenção das ruas do bairro. São vários buracos e alguns representam risco para carros e pedestres. As vias mais prejudicadas são a Rua Otávio Angolini e a Avenida Cândido Bignoto.

Um morador da região, que não quis se identificar, contou que o problema vem de alguns meses e que apenas a Rodovia Margarida da Graça Martins recebe atenção. Outro residente fez o mesmo relato e ainda mostrou um vídeo no qual é possível ver a enxurrada levando o barro e cobrindo praticamente toda a via.

Ruas do bairro em Santa Bárbara dificultam trânsito – Foto: Gabriel Pitor / LIBERAL

Ainda segundo ele, um grupo de WhatsApp de moradores do Cruzeiro do Sul se mobilizou para protocolar na prefeitura o pedido de melhorias.

Porém, mesmo com a ação, as ruas não receberam manutenção, com exceção das principais – como a Rua João Folster.

O grupo também procurou vereadores. Nesta terça-feira, Celso Ávila (PV) protocolou uma indicação pedindo o cascalhamento da Rua Jornalista Gustavo Ribeiro Escobar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Prefeitura de Santa Bárbara disse que o poder público “realiza a manutenção em estradas rurais seguindo cronograma preestabelecido” e que “o Cruzeiro do Sul recebe o serviço constantemente.”

A nota ainda ressalta “que nesta época os serviços são intensificados em virtude do período de chuvas, quando as demandas aumentam”.