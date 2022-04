Moradores do Nova Conquista temem que árvores caiam sobre suas casas

Roberto Segantin construiu um muro de arrimo, com as próprias mãos, depois que uma árvore caiu sobre a sua lavanderia. – Foto: Caio Possati

Em agosto de 2020, o tecelão Roberto Segantin, de 52 anos, levou um susto quando uma árvore caiu sobre a lavanderia da sua casa, no Jardim Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste. Por sorte, ninguém se feriu. Mas até hoje o fundo da moradia está descoberto em função do telhado que quebrou.

Com medo do episódio se repetir, Roberto construiu um muro de arrimo na parte de trás da casa. Ele queria que a prefeitura o ajudasse e fizesse o serviço que ele acredita ser de competência do poder público. Mas ao custo de R$ 3 mil, acabou, sozinho, levantando a murada de cerca de seis metros.

“Eu moro aqui há 15 anos e sempre foi esse medo de uma árvore cair sobre a nossa casa. O muro que eu fiz ajuda a evitar infiltração de água, mas elas [as árvores] continuam crescendo e é capaz de tombarem de novo”, lamenta Roberto. “De vez em quando eu podo as árvores, mas eu não tenho escada. Se a prefeitura me desse as ferramentas, eu derrubava tudo isso dai”, diz apontando para a vegetação.

A casa de Roberto, e de outras pessoas que vivem na rua João Eduardo Macknight, ficam ao pé de um barranco que abriga diversas árvores altas, delgadas e que, à medida que crescem, vão se envergando em direção às residências. Para piorar, os moradores alegam que a vegetação está deteriorada por cupins, o que contribui para tornar as quedas ainda mais viáveis.

Elvira Alves de Oliveira, pensionista de 63 anos, vive sozinha em uma casa próxima a de Roberto. Apesar de nenhuma árvore ter cedido sobre a sua moradia, ela convive com o temor de isso acontecer. “É perigoso, ainda mais quando dá um temporal”, diz.

Ela sofre com outras consequências de morar perto de árvores altas. A filha de Elvira, Gisele Alves, 34, que mora no Paraná e que está de passagem por Santa Bárbara para visitar a mãe, disse à reportagem que ficou uma manhã inteira tirando galhos, sementes e folhas acumuladas no teto da casa.

Ela conta que o excesso desse material chega a deformar as telhas a ponto de deslocá-las e fazer aberturas no telhado. “Várias vezes, quando chove, entra água nos quartos”, diz. “Além disso, a gente tem visto um monte de mosquito. Temos medo que isso [acúmulo de material no telhado] possa dar até dengue”.

Elvira e Gisele Alves, mãe e filha, também temem que as árvores caiam sobre a moradia onde vivem – Foto: Caio Possati

Gisele quer resolver a situação antes de voltar para casa. Ela já abriu dois protocolos na prefeitura, e que algumas pessoas da administração estiveram no local para averiguar a situação. “Eles concordaram comigo de que algumas árvores precisam ser cortadas, mas foram embora sem dizer quando o serviço será feito”, afirma.

Resposta

Por meio de assessoria, a prefeitura de Santa Bárbara respondeu que a demanda foi encaminhada para a Secretaria de Meio Ambiente, e que a demanda do muro de arrimo seria direcionada para Secretaria de Obras e Serviços.

A Secretaria de Meio Ambiente informou que os pedidos de poda e extração “devem ser protocolados e passar por laudo de avaliação de profissional”, e que o Nova Conquista, onde vivem Roberto e Elvira, recebe manutenção e limpeza de forma periódica.

Para concluir, a administração respondeu também que recentemente foi realizado ultrassom em cerca de 20 árvores na cidade para avaliar se devem, ou não, ser extraídas.