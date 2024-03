Moradores do Jardim Mollon, em Santa Bárbara, poderão ficar sem água nesta terça

O desabastecimento é previsto porque o DAE realizará uma interligação na adutora do novo loteamento do Jardim Pântano III

Moradores do Jardim Mollon em Santa Bárbara d’Oeste poderão ficar sem água nesta terça-feira (5). O desabastecimento é previsto porque o DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizará uma interligação na adutora do novo loteamento do Jardim Pântano III.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A previsão é que o bairro fique sem água das 7h às 20 horas, horário em que serão realizadas as obras pela equipe do DAE. A autarquia solicita a compreensão dos moradores do Jardim Mollon e orienta a economia de água que fica reservada na caixa do imóvel.

Os telefones para informações são 0800-770-3459 e 3459-5910.