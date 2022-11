Moradores denunciam morte de peixes do Ribeirão dos Toledos, em Santa Bárbara

Moradores reclamam da morte de peixes desde a última segunda-feira, no Ribeirão dos Toledos, próximo ao Jardim Augusto Cavalheiro, em Santa Bárbara d’Oeste.

A artesã Cissa Maffi diz que o cheiro de peixe podre também tem incomodado os moradores, principalmente nos dias mais quentes. “Quando venta mais forte o odor fica insuportável.”

A pensionista Núbia França percebeu que a água estava mais escura nos últimos dias. “Muitos peixes morreram essa semana, provavelmente ficaram sem ar.”

Ribeirão dos Toledos vem acumulando sujeira – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Para o cuidador Alexandro Amaral de Souza Braga, um problema enfrentado pelos moradores é que muitas pessoas que residem em outros bairros jogam lixo no rio.

“São vários fatores que contribuem para os danos ao meio ambiente. A falta de conscientização de algumas pessoas também ajuda. Não adianta somente esperar a prefeitura”, diz Alexandro.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disse, em nota, que a demanda foi encaminhada para a Secretaria de Meio Ambiente e o DAE (Departamento de Água e Esgoto), e adianta que não há vazamento de esgoto no ribeirão.

TRABALHO. No entanto, a administração ressalta que segue com o serviço de desassoreamento do leito no trecho em frente ao Parque dos Ipês e seguirá em direção do Jardim Conceição.

O objetivo é realizar a limpeza do ribeirão em toda sua extensão. A baixa vazão e remoção de resíduos do fundo da calha poderia causar a diminuição de oxigênio da água. A Secretaria de Meio Ambiente avalia a situação.