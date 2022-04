Moradores de Santa Bárbara reclamam de linhas da EMTU

Superlotação de passageiros o aumento do tempo que cada ônibus leva para passar nos pontos são as principais queixas

Moradores de Santa Bárbara d’Oeste que usam os ônibus intermunicipais estão incomodados com os serviços prestados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo). A superlotação e o aumento do tempo que cada ônibus leva para passar nos pontos estão então as principais reclamações.

Moradora do Jardim Sartori, a operadora de telemarketing Natane Pinheiro, 29, pega diariamente a linha 622EX1 (terminal de Americana até o São Joaquim) para ir e voltar do trabalho, que fica próximo da Avenida Cillos. Ao LIBERAL, ela se queixa que a demora entre ônibus a obriga a pegar o transporte horas antes de entrar no serviço.

“Os ônibus não passam mais de hora em hora como antes. Eu entro às 9 horas no trabalho, mas só tem ônibus às 7h30, e depois só 9h30”, conta.

Natane também reclama da aglomeração que encontra tanto na ida, quanto na volta. “Esses dias minha pressão caiu e quase desmaiei de tanta gente. Estava muito calor e não circulava ar”, relata.

Letícia de Assis, 19, critica a “lotação” e o “calor excessivo” que sente dentro da linha 630 (terminal de Americana até o São Joaquim), que ela pega às 18h25 para voltar para casa, no Santa Fé, depois do trabalho.

Operadora de caixa em um estabelecimento da Avenida Campos Sales, em Americana, ela acredita que para a situação melhorar a EMTU deveria “colocar mais um carro da mesma linha para rodar no mesmo horário”.

Procurada pela reportagem, a EMTU respondeu que a empresa disponibiliza 17 linhas que vão para Santa Bárbara, e que cinco passam pelo Centro de Americana. Sobre as linhas 622EX1 e 630, a empresa afirmou que serão acompanhadas e que “alterações na frota ou na programação poderão ser realizadas” se necessário.