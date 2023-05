Moradores de Santa Bárbara reclamam de acúmulo de materiais e fogo em ecoponto

rea externa do ecoponto virou um local de descarte irregular de materiais - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Moradores do Jardim Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara d’Oeste, estão enfrentando problemas com o ecoponto instalado no cruzamento da Avenida Charles Keese Dodson com a Rua Mombuca. O acúmulo de materiais e queima irregular do lixo estão entre as principais reclamações.

A área é um ponto de descarte de resíduos, como entulhos de obras, móveis domésticos, pneus, pedaços de madeira e outros materiais. Os objetos descartados são, posteriormente, destinados para cooperativas de reciclagem ou empresas que compram e reutilizam os resíduos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Essa é a segunda vez que o ecoponto é alvo de reclamação de moradores em menos de um ano. Em junho do ano passado, um amontoado de pneus preocupou famílias que residem nas proximidades por conta da possibilidade de os materiais se tornarem focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

Desta vez, moradores que residem em frente ao ecoponto denunciam acúmulo de materiais, em especial, sofás, e descarte inadequado de lixo na Avenida Dom Barreto, paralela ao ecoponto. “Lá, está sempre cheio. Até incêndio por conta dos estofados teve nesta semana. E o amontoado de materiais tem provocado a proliferação de animais peçonhentos” reclamou um morador.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que a limpeza do local ocorre mediante os serviços de operação do ecoponto, conforme cronograma de trabalho. “A Secretaria de Meio Ambiente já providencia, inclusive, a limpeza da parte externa (ressaltando que o descarte neste local é irregular e ocorre fora do horário de expediente do ecoponto)”.