Moradores de Santa Bárbara podem contribuir com Plano de Segurança Pública

Prefeitura iniciou elaboração do documento e disponibilizou um formulário para as pessoas darem sugestões

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou, nesta quarta-feira (31), que começou a desenvolver um Plano Municipal de Segurança Pública. Em seu site, a administração disponibiliza um espaço para que os moradores possam contribuir com a elaboração do documento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Trata-se de um formulário pelo qual as pessoas podem apontar quais fatores têm maior interferência na segurança pública do município e de seu bairro, sugerir medidas e apontar quais devem ser as prioridades do Poder Público. Para ter acesso, basta acessar este link.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O plano tem sido desenvolvido pela pela empresa Integração Consultoria e Assessoria, contratada por meio de licitação. Segundo o Executivo, o objetivo é promover a melhora da qualidade da gestão de política pública de segurança.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“O plano mapeia todos os dados inerentes a diversas áreas que afetam a segurança pública, tais como, aspectos sociais, de saúde, educação, esporte e lazer. Dessa forma, possibilita melhorias na prevenção de delitos, bem como facilita a investigação quando o crime não foi evitado. É possível com muito mais facilidade investir nos locais que são causadores de infrações criminais, reduzindo os índices de criminalidade”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.