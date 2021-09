Moradores de rua ocupam área pública na Vila Linópolis

Segundo moradora o espaço está tomado por andarilhos e na última semana eles colocaram fogo no local

Moradores da região reclamam da situação do local, mas prefeitura promete fazer melhorias - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

Moradores de rua ocuparam uma área pública, onde está localizado um campo de bocha, na Rua Cícero Jones, no Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a moradora Daniele Cichelli Pomaroli, de 36 anos, o espaço está tomado por andarilhos e na última semana eles colocaram fogo no local. Ainda segundo a moradora, o local também é utilizado como ponto de tráfico.

Daniele conta que os problemas acontecem desde que o zelador parou de realizar as fiscalizações há seis anos. A volta do campo de bocha ou a manutenção da área é uma demanda antiga dos moradores, que já fizeram vários pedidos à prefeitura, por meio de requerimentos, organização de bairro e vereadores.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada e afirmou que o local será revitalizado e que o projeto está em fase final de elaboração. A administração informou que a Guarda Civil faz rondas diárias e a Secretaria de Promoção Social realiza ações para evitar a presença de moradores de rua.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.