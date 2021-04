Moradores da Vila Diva querem área revitalizada

Área verde do bairro é alvo de reclamações pela falta de manutenção

Moradores da região da Vila Diva, em Santa Bárbara d’Oeste, estão reclamando do estado de abandono de uma área verde, localizada no quadrilátero entre as ruas Castro Alves, Paulo Setúbal e José Bueno Querino e o Ribeirão dos Toledos.

Manutenção não é feita nas proximidades dos brinquedos, e moradores estão preocupados – Foto: Divulgação

Segundo uma moradora que não quis se identificar, no local existe um campinho de futebol improvisado e um playground abandonado, que já foi até alvo da ação de alguns vândalos.

Os moradores dizem que a área tem mato alto e alguns entulhos foram jogados nas proximidades do brinquedo, sendo que o local precisa de manutenção urgente.

Ela também afirmou que há uma placa indicando perigo de aparecimento de carrapatos e pediu que essa situação seja resolvida. Os moradores também pedem iluminação pública e que sejam implantadas uma pista de caminhada e uma academia pública.

A Prefeitura de Santa Bárbara informou, em nota, que a demanda foi encaminhada para o setor responsável para avaliação e providências.

