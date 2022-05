Moradores da Vila Dainese reclamam de valeta e ausência de uma lombada

Além do desconforto de passar com o carro, em dias de chuva, o local fica perigoso porque não é possível ver o buraco

Uma valeta entre as ruas São Paulo e São Lucas, na Vila Dainese, em Santa Bárbara d’Oeste, tem preocupado moradores. Isso porque, além do desconforto de passar com o carro, em dias de chuva, o local fica perigoso porque não é possível ver o buraco que se formou no trecho.

Morador da Rua São Paulo, Vilson Domingues Santa, de 48 anos, relata que essas ruas são bem movimentadas e dão acesso a diversos bairros da região.

“Na hora de passar com o carro tem que parar para não danificar a suspensão. Os motociclistas precisam andar devagar para não cair, principalmente em dias de chuva, que não dá para ver essa valeta”, explicou.

Moradora da mesma rua, Rosa Maria Magalhães, de 61 anos, critica o local, mas também aponta a falta de respeito de alguns motoristas que passam em alta velocidade sem respeitar o sinal de Pare. Para ela, seria necessária a inclusão de uma lombada para reduzir os acidentes.

“Esse pedaço fica bem isolado no limite entre os dois municípios e ninguém liga para essa parte”, lamenta a moradora.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que o reparo na valeta foi incluído no cronograma e deverá ser feito nos próximos dias. Sobre a instalação de uma lombada, o Setor de Engenharia de Trânsito irá avaliar a situação.

