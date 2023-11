Moradores da região contam histórias vividas no Tivoli Shopping

Em seus 25 anos, o Tivoli Shopping foi cenário de episódios e temporadas importantes para quem vive em Santa Bárbara, Americana e região.

Em busca dessas histórias, o LIBERAL ouviu pessoas que narraram oportunidades de trabalho, aprendizados, romances, amizades e muitas lembranças em família vividas pelos corredores do centro de compras.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Tivoli Shopping foi cenário de experiências profissionais de pessoas que já não moram na região, mas recordam a fase com carinho. É o caso de Jorge Paiva de Souza Lima, aposentado de 66 anos, que hoje reside em Belo Horizonte (MG), mas se orgulha de ter feito parte da história do shopping.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Eu trabalhei na construção do Tivoli Shopping, desde a limpeza do terreno até a inauguração, em 1998, como técnico em segurança do trabalho. Nessa empreitada, a Enplanta Engenharia chegou a ter mais de 100 colaboradores e, com muito orgulho, posso ressaltar o mérito de toda a organização que, em sintonia com a prevenção, atingiu ‘acidente zero’ no término da obra”, lembrou ele, que guarda fotografias da inauguração do empreendimento.

Walquiria Maristela Cardoso e sua família: ela conheceu o marido no Tivoli – Foto: Arquivo pessoal

Já Walquiria Maristela Cardoso, de 45 anos, que hoje vive em Praia Grande (SP), onde é enfermeira obstetra, contou que, além de trabalhar no centro comercial, conheceu no Tivoli o grande amor de sua vida, há 24 anos.

Na época, ela trabalhava no quiosque The Nutty Bavarian, que fez parte de sua trajetória profissional entre os anos de 1999 e 2001.

“Hoje temos 20 anos de casados, dois filhos maravilhosos, Raphael, de 17 anos, e Miguel, de 10. Moramos no litoral, mas sempre que vamos visitar nossos familiares em Americana e Santa Bárbara, não deixamos de passar no Tivoli, pois é onde tudo começou. Onde conheci minha alma gêmea e o pedido de namoro veio na praça de alimentação”, comentou Walquiria, entre risos.

João Paulo teve no centro de compras o seu primeiro emprego – Foto: Arquivo Pessoal

O servidor público João Paulo Trapnauskas Vieira, de 34 anos, afirmou que sua relação com o Tivoli é de longa data, pois frequenta com a família desde que o empreendimento abriu, mas em 2012 ele passou a integrar também a sua história profissional. Ele atuou no local por três meses.

“Foi meu primeiro emprego, no Cinema Moviecom. Eu tinha acabado de perder meu pai, estava passando por dificuldades e o cinema abriu as portas do mercado de trabalho para mim. Aprendi muito, trabalhar com o público, trabalhar em equipe”, lembrou.

Ele ressaltou ainda o acolhimento com a diversidade no espaço. “É um lugar onde podemos reunir várias tribos com igualdade”, completou.

Coordenadora comercial Luciana Lopes da Silva utiliza o espaço para curtir momentos de lazer com a filha – Foto: Arquivo pessoal

O Tivoli Shopping também integra o currículo de Luciana Lopes da Silva, de 38 anos, que hoje é coordenadora comercial e psicanalista, em Santa Bárbara. Foi onde ela conquistou seu primeiro emprego, depois teve diversas experiências profissionais e, ainda mais importante do que isso, é onde ela tem momentos de lazer com a filha.

“Eu já participei de um evento trabalhando como estátua viva no Dia Internacional da Mulher; trabalhei como caixa e recepcionista freelancer no Restaurante O Casarão; entrei para trabalhar na rede O Boticário como vendedora e fui promovida para multiplicadora de conhecimento. Fiz muitas amizades no Tivoli e essas datas foram marcos na minha vida. Em 2011, nasceu minha filha Ana Laura e tenho fotos e vídeos dos nossos momentos de lazer no Tivoli”, conta.

Danilo e Hellen destacaram os momentos especiais que viveram com as campanhas comemorativas – Foto: Arquivo pessoal

LEMBRANÇAS EM FAMÍLIA

O consultor técnico comercial Danilo Henrique Guilherme e a designer de sobrancelhas Hellen Caroline Rodrigues, ambos de 31 anos, viveram dois momentos muito especiais graças às campanhas comemorativas promovidas pelo Tivoli.

“Em novembro de 2021, com 36 semanas de gestação da nossa filha Manuela, fomos jantar no Tivoli e fizemos um vídeo de Natal. Foi uma das nossas últimas saídas antes do parto da Manu e, por uma vontade de Deus, dias depois, durante o parto, nossa filha faleceu e virou um anjinho. Guardamos com muito amor e carinho o vídeo do Tivoli, pois temos ela com a gente esperando a chegada do Natal”, contou ele.

Danilo participou da campanha do Dia dos Pais deste ano, com o filho Arthur – Foto: Divulgação

O segundo momento especial, que sempre será lembrado por Danilo e Hellen, aconteceu quando Danilo foi convidado para participar de uma campanha publicitária feita no Tivoli Shopping neste ano, em função do Dia dos Pais, com o filho Arthur, que hoje tem 8 meses.

“Continuamos frequentando praticamente toda semana, para almoçar, jantar, dar umas voltas pelas lojas. Sempre que tem uma comemoração, aniversário, compramos os presentes no Tivoli. Frequentamos esse ambiente desde que nos conhecemos, em 2017, e faz parte da nossa história juntos”, ressaltou Danilo.

Sergio Pereira Araujo e a família estranharam a região quando vieram de São Paulo, mas encontraram no Tivoli um dos seus lugares preferidos – Foto: Arquivo pessoal

Frequentar o Tivoli Shopping com a família é rotina para o conferente de produtos Sergio Pereira Araujo, de 47 anos.

Ele veio para Americana há mais ou menos anos, deixando para trás São Paulo, capital que ostenta shoppings centers “enormes e estilosos”, segundo ele.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“No começo, a gente achou diferente, porque lá em São Paulo os shoppings são enormes, é uma loucura, você não consegue andar de tanta gente, precisa estar atento, não é um passeio para relaxar, ir tranquilo com a família. Então fomos pegando gosto”, explicou.

“Nos sentimos acolhidos, gostamos muito de frequentar o Tivoli, tem um clima familiar e aconchegante”, completou ele, que frequenta o centro de compras aos finais de semana, aproveitando também o cinema e praça de alimentação com a esposa e os dois filhos.

Leia as outras matérias do suplemento especial dos 25 anos do Tivoli Shopping: