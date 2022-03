Moradora de Santa Bárbara perde R$ 3 mil e diz que teve conta bancária hackeada

Uma jovem de 18 anos, moradora do Santa Rita de Cassia, em Santa Bárbara d’Oeste, perdeu R$ 3.000 em uma transação financeira não autorizada por ela e acredita que sua conta bancária foi hackeada.

Na manhã do último sábado (5), ela identificou que, sem o seu consentimento, uma transferência via Pix foi realizada da sua conta para a de um homem – o nome e o CPF do homem foram repassados para a polícia. No mesmo dia, ela registou o caso na delegacia de plantão de Santa Bárbara.

Ela chegou apresentar à delegacia o comprovante da transação indevida, mas, no momento em que realizou o registro da ocorrência, a vítima não conseguiu acessar a sua conta porque o aplicativo acusou que a senha e o usuário inseridos na plataforma bancária estavam inválidos.

No boletim de ocorrência, a vítima relatou ainda que, na semana passada, havia deixado o seu celular para consertar em uma loja no Centro de Santa Bárbara e que havia dados pessoais salvos no aparelho.

Ela acredita que o aparelho tenha sido hackeado e que, por esse motivo, tiveram acesso a sua conta bancária.