Moradora de rua é baleada na SP-306, em Santa Bárbara d’Oeste

Uma moradora de rua de 27 anos foi baleada neste domingo (18), na Rodovia Rodovia Luís Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste. O autor dos disparos é desconhecido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher foi encontrada pela PM (Polícia Militar), por volta de 7h, ferida no pescoço e caída na SP-306, no sentido Iracemápolis – Santa Bárbara, próximo à ponte do funil. Ela foi socorrida ao Pronto-Socorro Edison Mano.

Na unidade de saúde, a mulher passou por exames que comprovaram uma perfuração no pescoço ocasionada por disparo de arma de fogo. O projétil estava alojado e uma cirurgia foi realizada. A vítima ficou em observação.

De acordo com relato da mulher no boletim de ocorrência, ela caminhava pela rodovia, quando ouviu um barulho e na sequência foi atingida, caindo ao chão. Ela não soube precisar a direção do estampido e também afirmou não ter visto ninguém.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara foi chamada à unidade de saúde e, após pegarem o depoimento, os guardas foram à delegacia de plantão para elaboração do boletim de ocorrência do caso, registrado como homicídio tentado. As causas serão apuradas pelo 1° DP (Distrito Policial).