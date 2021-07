Morador reclama de desperdício de água no Parque Frezzarim

Morador do Parque Frezzarim, em Santa Bárbara d’Oeste, o técnico em manutenção Carlos Alexandre Silva, de 40 anos, está reclamando de desperdício de água que ocorre constantemente no bairro, na Rua Clóvis Beviláqua, em frente ao número 14.

Morador reclama que bueiro no local tem fluxo de água diariamente, entre às 5 e 10 horas – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Carlos observa diariamente no bueiro da rua um fluxo de água entre às 5 e 10 horas. Recentemente, um técnico do DAE (Departamento de Água e Esgoto) averiguou o local e constatou que seria uma purga da caixa d’água do bairro, que funciona como uma válvula para realizar uma limpeza do sistema, e por isso é expelida a água.

“Eu também trabalho com manutenção e sei que uma purga é momentânea e não algo de quatro horas. Isso deve estar com algum defeito. Queria uma providência. Isso é água tratada que está sendo desperdiçada”, comenta Carlos.

O DAE de Santa Bárbara foi questionado, mas não informou ao LIBERAL quais medidas seriam tomadas para uma solução do vazamento na rua.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.