Morador reclama de alagamentos frequentes no Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara

Um morador do bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, reclama que, sempre quando chove, há problemas de alagamento no bairro. Gabriel Berzignassi, um autônomo de 27 anos, relatou que as inundações têm sido uma fonte constante de incômodo para os moradores, chegando a invadir algumas casas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Vídeos enviados ao LIBERAL mostram a água da chuva da última terça-feira (31) inundando quintais da área. De acordo com Berzignassi, a situação é agravada pela topografia da rua em que ele mora, Otávio Angolini, que possui um desnível, permitindo que a água da chuva flua para os quintais das chácaras localizadas na região.

“Estou reformando minha chácara e estou perdendo material com a invasão da água”, lamentou o morador, destacando que a situação afeta também o imóvel vizinho.

Berzignassi também apontou o estado precário das ruas do bairro, que estão repletas de buracos. Para tentar resolver o problema, ele afirma que a prefeitura realiza a operação de tapar os buracos com cascalho, mas a alternativa, segundo o morador, deixa a via desnivelada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A prefeitura informou que mantém serviços de manutenção diários em estradas e vias rurais em toda a cidade. Contudo, durante os períodos de chuvas, a demanda aumenta significativamente.

Sobre a reclamação do morador, de que a colocação de cascalho em frente ao imóvel prejudica o fluxo da água, a prefeitura afirmou que irá reavaliar a situação, considerando que o portão de entrada do imóvel está situado abaixo do nível da rua.