Morador de SB morre em acidente de carro em Minas Gerais

O comerciante Lazaro Ribeiro Garcia, de 73 anos, morador de Santa Bárbara d’ Oeste, morreu na tarde deste domingo (6) no quilômetro 07 da Rodovia MG-426, na cidade mineira de Iturama. Ele possuía familiares no município e viaja para visitá-los quando perdeu o controle de seu veículo e capotou na via. Sua esposa e seu neto também estavam no carro e tiveram ferimentos leves. O filho da vítima relatou ao LIBERAL que seu pai passou mal durante o percurso e que isso teria causado o acidente.

Foto: Google Street View e Reprodução / Facebook

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Iturama, o acidente ocorreu às 13h deste domingo e o motorista foi encontrado sem vida pela equipe de resgate. O corpo dele ficou preso nas ferragens e o pescoço foi quebrado na colisão. O órgão afirmou ainda que não é possível precisar as causas do incidente, que serão apuradas pela Polícia Civil.

A reportagem do LIBERAL entrou em contato, por telefone, com Edmilson Garcia, de 45 anos – um dos quatro filhos do comerciante. Ele, que mora no Estados Unidos, relatou que sua mãe lhe disse que seu pai acabou passando mal na direção do veículo. “Ela acha que foi começo de infarto. Ela percebeu que ele deu uma firmada na perna na hora que ele colocou o pé no acelerador”, disse.

Lázaro, natural de Miguelópolis (SP), residia em Santa Bárbara d’Oeste na Rua do Estanho, no Jardim Mollon, desde a década de 1980, segundo Edmilson. Ele possuía um comércio no município também. Parte de sua família pertence à região de Iturama.

O sepultamento do corpo do comerciante aconteceu na tarde desta segunda-feira, no Cemitério Parque Gramado, em Americana.