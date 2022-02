Morador de SB é autuado em R$ 31,5 mil por manter pássaros em cativeiro

Homem também foi multado por maus tratos; ocorrência foi atendida pela Polícia Ambiental, no Centro

A Polícia Militar Ambiental autuou em R$ 31,5 mil um homem que mantinha nove pássaros nativos em cativeiro no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, nesta sexta-feira (11).

Nove pássaros foram resgatados e seriam levados para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres – Foto:

Houve duas autuações: uma de R$ 4,5 mil por manter as aves em cativeiro, e outra de R$ 27 mil por maus tratos, irregularidade constatada por meio de laudo. As informações são da polícia.

Segundo a corporação, o infrator não tinha autorização do órgão ambiental competente para ter os animais em sua posse. No local, os militares encontraram dois canários da terra, quatro coleirinhas, dois trinca-ferros e um sabiá parda.

Todos seriam levados para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, localizado no Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. A ocorrência foi apresentada no 1º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara.