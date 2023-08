Morador de Santa Bárbara vai à Justiça e consegue remédio para tratar de doença rara

Renato Amaral Martins Reimão foi diagnosticado em 2015 - Foto: Claudeci Junior / Liberal

Um morador de Santa Bárbara d’Oeste conseguiu acesso, na Justiça, a um remédio para tratamento de uma enfermidade rara chamada doença de Huntington, que acomete o sistema nervoso central e afeta as capacidades motoras, cognitivas e psiquiátricas.

Diagnosticado em 2015, Renato Amaral Martins Reimão, de 43 anos, obteve a vitória em março, na 2ª Vara Cível de Santa Bárbara, após processo movido contra seu plano de saúde.

Segundo a ação, o custo estimado do tratamento com o remédio, denominado Austedo, é de R$ 65,1 mil mensais. Conforme levantamento feito pela advogada de Renato, Julia Costa, uma caixa com 60 comprimidos de 6 mg custa R$ 16,2 mil.

Hoje, Renato toma quatro por dia, mas a dosagem pode aumentar para até 48 mg ao dia. Ele afirma que tem sentido os efeitos positivos do medicamento.

A doença de Huntington prejudica a fala e o controle dos movimentos. Mas, por conta do remédio, Renato passou a superar certas dificuldades.

De acordo com sua mãe, a aposentada Dulce Maria Martins, de 69 anos, hoje ele consegue até comer sozinho. “Com o Austedo, ele está tendo uma melhora de vida. Ele, agora, consegue estudar”, relata.

Dulce faz parte de uma entidade que lida com essa doença, a ABH (Associação Brasil Huntington). Ela conta que a maioria não tem acesso ao Austedo, o único remédio indicado para o tratamento de coreia (movimentos involuntários) associada à doença de Huntington em adultos.

“Eles estão a par disso aqui, mas 90% deles não têm acesso, até mais um pouco, porque tudo é caro. Tratar com um médico particular também é caro”, conta a mãe.

Desconhecimento

Dulce também aponta que não há exame disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) e que a maior parte dos médicos não conhece a doença. Uma neurologista, por exemplo, chegou a dizer que Renato tinha síndrome das pernas inquietas.

Trata-se de uma comorbidade que não tem cura, mas que pode ser tratada de forma a minimizar os sintomas. No entanto, segundo Dulce, a rede de saúde costuma fornecer para os pacientes apenas remédios psiquiátricos, que não surtem o efeito necessário.

Engenheiro formado, Renato parou de trabalhar há cerca de três anos, devido à evolução da doença, que é hereditária. Ele precisou sair de Campinas, onde morava, e vender seus bens. Atualmente, mora com a mãe.

“As pessoas que cuidam de uma pessoa que tem doença de Huntington deixam de trabalhar e não têm auxílio, pensão, nada. Ele mesmo foi fazer um teste para receber uma aposentadoria ou qualquer ajuda, mas eles não reconhecem essa doença”, lamenta Dulce.

Procurada pela reportagem, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, responsável pelo plano de saúde de Renato, respondeu que “vem cumprindo rigorosamente a ordem judicial”, emitida por meio de uma decisão liminar, ou seja, em caráter de urgência, antes do julgamento do mérito da ação.

“O mérito da ação ainda não foi julgado. Cabe destacar que a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana cumpre os contratos do rol de procedimentos e a medicação que ajuizou a ação não faz parte do rol”, comunicou.